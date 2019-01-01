Пресс-конференция Шапаренко и Зубкова: онлайн
Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после группового этапа Евро-2020.
Сегодня, 24 июня, в Бухаресте, в Украинском медиацентре, расположенном в отеле "Комплекс Силва" состоится очередная пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины.
На вопросы журналистов будут отвечать полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко и нападающий венгерского Ференцвароша Александр Зубков.
Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 24 июня, в 11:30 по киевскому времени:
Уже вечером нашу команду ожидает очередное тренировочное занятие на поле стадиона "Аркул де Триумф", которое начнется в 18:00.
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