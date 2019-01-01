Лев — о матче против Венгрии: Продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки

Наставник сборной Германии прокомментировал слабое выступление своей команды в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

Йоахим Лев, Getty Images

Сборная Германии не смогла воспользоваться шансом возглавить квартет F, поделив очки с Венгрией в поединке третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 на поле мюнхенской Альянц Арены (2:2).

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

По завершении дуэли, главный тренер "Бундестим" Йоахим Лев подвел итоги выступления своей команды на данном этапе международного форума: " Мы продемонстрировали характер, но в то же время допускали ошибки.

Было приятно смотреть на то, как мы отчаянно боролись до тех пор, пока не сравняли счет. Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия будет бороться из всех сил.

Все "малые" команды вкладывают запредельные усилия и хорошо защищаются. Сборная Венгрии на своей половине поля отрабатывала вдесятером, и терять ей было нечего. Здорово, что мы прошли дальше из этой сложной группы. Впереди нас ждет матч против сборной Англии", — подытожил немецкий специалист.

В итоге, сборная Германии заняла вторую строчку в подгруппе F, поэтому на стадии 1/8 финала будет противостоять Англии на поле стадиона Уэмбли. Игра состоится 29 июня, начало в 18:00 по киевскому времени.