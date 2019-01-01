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Марко Росси: Не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене

Наставник сборной Венгрии прокомментировал ударное завершение группового этапа Евро-2020 для своей команды.

Марко Росси, Getty Images
Марко Росси, Getty Images

Сборная Венгрии подходила к заключительному поединку группового этапа чемпионата Европы-2020 против Германии без особых надежд на успех на поле соперника. Однако непосредственно сам ход противостояния показал, что "волшебные мадьяры" вполне способны на равных противостоять "Бундестим", что в итоге вылилось в счет 2:2 на табло после финального свистка.

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

Уже после матча, главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о своих впечатлениях от выступления его команды: "Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Они сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой", — подытожил итальянский специалист.

Венгрия, с двумя набранными очками, заняла итоговое четвертое место в "группе смерти", поэтому завершила свое выступление на чемпионате Европы-2020.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2