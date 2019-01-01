Марко Росси: Не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене

Наставник сборной Венгрии прокомментировал ударное завершение группового этапа Евро-2020 для своей команды.

Марко Росси, Getty Images

Сборная Венгрии подходила к заключительному поединку группового этапа чемпионата Европы-2020 против Германии без особых надежд на успех на поле соперника. Однако непосредственно сам ход противостояния показал, что "волшебные мадьяры" вполне способны на равных противостоять "Бундестим", что в итоге вылилось в счет 2:2 на табло после финального свистка.

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

Уже после матча, главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о своих впечатлениях от выступления его команды: "Мне не верится, что мы разочарованы счетом 2:2 в Мюнхене, а немцы довольны этим результатом. Это говорит само за себя. Мы расстроены, потому что мы были очень близки к выходу из группы. Ребята были достойны этого.

Они сражались как львы во всех трех матчах, и ими гордится вся страна. Мы не тушевались перед грандами, с которыми встречались на турнире. Мы играли как одна команда — плечом к плечу. Никто не может упрекнуть нас за плохую игру или недостаточный настрой", — подытожил итальянский специалист.

Венгрия, с двумя набранными очками, заняла итоговое четвертое место в "группе смерти", поэтому завершила свое выступление на чемпионате Европы-2020.