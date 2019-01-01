Киммих: Думаю, что у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше 1/8 финала

Защитник сборной Германии прокомментировал слабое выступление своей команды в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

Йосуа Киммих, Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Германии с трудом ушла от поражения Венгрии, дважды отыгрываясь по ходу поединка (2:2).

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

После окончания встречи, полузащитник "Бундестим" Йосуа Киммих подвел итоги выступлению своей команды отчетном поединке: "Мы дважды уступали в счете. После 1:1 думаешь, что сейчас вот-вот сломишь соперника, а в ответ тут же получаешь 1:2. Тут невольно начинаешь нервничать. Мы с трудом создавали моменты, не могли взломать оборону соперника и допускали ошибки. Противник постоянно контратаковал.

Венгрия действовала компактно и показала хорошую игру. У нас были проблемы со взломом их обороны, но мы продемонстрировали характер. Самое важное, что мы вышли из группы. Именно это будет иметь значение и в следующем матче. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше 1/8 финала.

Матч против Англии? Круто! Лучшего и представить нельзя", — задорно подытожил футболист.

Сборная Германии финишировала на второй строчке группы F, поэтому в 1/8 финала сразится против национальной команды Англии на поле стадиона Уэмбли, 29 июня.