22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
3
Шотландия
ШОТ
1
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
3
Польша
ПОЛ
2
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
0
Испания
ИСП
5
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
2
Франция
ФРА
2
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
2
Венгрия
ВЕН
2

Киммих: Думаю, что у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше 1/8 финала

Защитник сборной Германии прокомментировал слабое выступление своей команды в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

Йосуа Киммих, Getty Images
Йосуа Киммих, Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Германии с трудом ушла от поражения Венгрии, дважды отыгрываясь по ходу поединка (2:2).

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

После окончания встречи, полузащитник "Бундестим" Йосуа Киммих подвел итоги выступлению своей команды отчетном поединке: "Мы дважды уступали в счете. После 1:1 думаешь, что сейчас вот-вот сломишь соперника, а в ответ тут же получаешь 1:2. Тут невольно начинаешь нервничать. Мы с трудом создавали моменты, не могли взломать оборону соперника и допускали ошибки. Противник постоянно контратаковал.

Венгрия действовала компактно и показала хорошую игру. У нас были проблемы со взломом их обороны, но мы продемонстрировали характер. Самое важное, что мы вышли из группы. Именно это будет иметь значение и в следующем матче. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы, чтобы пройти дальше 1/8 финала.

Матч против Англии? Круто! Лучшего и представить нельзя", — задорно подытожил футболист.

Сборная Германии финишировала на второй строчке группы F, поэтому в 1/8 финала сразится против национальной команды Англии на поле стадиона Уэмбли, 29 июня.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2