Бензема превзошел достижение Зидана в сборной Франции

Французский форвард оформил дубль в матче против Португалии.

Карим Бензема, Getty Images

В поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции расписала мировую с Португалией (2:2).

В этом противостоянии оформленным дублем отметился форвард сборной Франции Карим Бензема. На момент голов ему было 33 года и 186 дней.

По информации OptaJoe, Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции, которому когда-либо удавалось забить более одного гола в матче чемпионата мира или Евро.

Предыдущим обладателем этого рекорда был Зинедин Зидан, который отметился дублем в ворота Англии в матче группового этапа Евро-2004. Тогда ему был 31 год и 356 дней.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.