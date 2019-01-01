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Бензема превзошел достижение Зидана в сборной Франции

Французский форвард оформил дубль в матче против Португалии.

Карим Бензема, Getty Images
Карим Бензема, Getty Images

В поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции расписала мировую с Португалией (2:2).

В этом противостоянии оформленным дублем отметился форвард сборной Франции Карим Бензема. На момент голов ему было 33 года и 186 дней.

По информации OptaJoe, Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции, которому когда-либо удавалось забить более одного гола в матче чемпионата мира или Евро.

Предыдущим обладателем этого рекорда был Зинедин Зидан, который отметился дублем в ворота Англии в матче группового этапа Евро-2004. Тогда ему был 31 год и 356 дней.

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Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2