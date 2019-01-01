Бензема превзошел достижение Зидана в сборной Франции
Французский форвард оформил дубль в матче против Португалии.
В поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции расписала мировую с Португалией (2:2).
В этом противостоянии оформленным дублем отметился форвард сборной Франции Карим Бензема. На момент голов ему было 33 года и 186 дней.
По информации OptaJoe, Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции, которому когда-либо удавалось забить более одного гола в матче чемпионата мира или Евро.
Предыдущим обладателем этого рекорда был Зинедин Зидан, который отметился дублем в ворота Англии в матче группового этапа Евро-2004. Тогда ему был 31 год и 356 дней.
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