Сантуш: Мы в невыгодном положении перед матчем против Бельгии

Наставник сборной Португалии прокомментировал выступление своей команды в игре против Франции.

Фернанду Сантуш (справа), Getty Images

Битва между действующими чемпионами Европы и мира состоялась на поле Пушкаш Арены в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для квартета F. Португальцы и французы обменялись забитыми мячами с пенальти авторства Криштиану Роналду и Карима Бензема, после чего эти же футболисты, но уже в обратном порядке, установили окончательный счет матча (2:2).

Португалия — Франция 2:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, главный тренер "европейских селесао" Фернанду Сантуш подвел итоги выступления своей команды: "Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды.

Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.

Теперь, надо готовиться к встрече против сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу.

Мы в невыгодном положении (у соперников на двое суток больше времени на отдых — ред.). Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше", — заключил специалист.

Сборная Португалии финишировала в группе F на третьем месте с четырьмя набранными очками, поэтому в 1/8 финала сыграет против Бельгии в Севилье. Игра состоится 27 июня.