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Сантуш: Мы в невыгодном положении перед матчем против Бельгии

Наставник сборной Португалии прокомментировал выступление своей команды в игре против Франции.

Фернанду Сантуш (справа), Getty Images
Фернанду Сантуш (справа), Getty Images

Битва между действующими чемпионами Европы и мира состоялась на поле Пушкаш Арены в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы для квартета F. Португальцы и французы обменялись забитыми мячами с пенальти авторства Криштиану Роналду и Карима Бензема, после чего эти же футболисты, но уже в обратном порядке, установили окончательный счет матча (2:2).

Португалия — Франция 2:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, главный тренер "европейских селесао" Фернанду Сантуш подвел итоги выступления своей команды: "Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды.

Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться.

Теперь, надо готовиться к встрече против сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сперва все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу.

Мы в невыгодном положении (у соперников на двое суток больше времени на отдых — ред.). Отдых очень важен — нужно быть свежими. У нас такого же гандикапа не предвидится. Посмотрим, нет ли каких-нибудь изменений в сборной Бельгии. Давайте проанализируем эту команду и подготовимся к матчу с привычной целью пройти дальше", — заключил специалист.

Сборная Португалии финишировала в группе F на третьем месте с четырьмя набранными очками, поэтому в 1/8 финала сыграет против Бельгии в Севилье. Игра состоится 27 июня.

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Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2