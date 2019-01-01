Дешам: Боевой дух команды на таких турнирах всегда выходит на передний план

Наставник сборной Франции прокомментировал выступление своей команды в игре против Португалии.

Дидье Дешам, Getty Images

Фактически последним поединком на групповом этапе чемпионата Европы-2020 стало противостояние между действующими чемпионами Европы и мира: Португалией и Францией соответственно, но поле венгерской Пушкаш Арены, в ходе которого соперники дважды обменялись забитыми мячами, но победителя так и не определили (2:2).

Португалия — Франция 2:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам отправился на послематчевую пресс-конференцию, на которой подвел итоги выступлениям его команды в данном поединке.

"Это была настоящая схватка, и нам пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. С самого начала знали, что будет очень сложно, но все равно пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда.

Сейчас я больше испытываю радость от достигнутого результата. Футбол позволяет вам отходить от каких-либо неудач путем достижения новых успехом — в этом его магия. Боевой дух команды на таких турнирах всегда выходит на передний план.

После группового раунда я могу сделать вывод, что у нашей команды установился определенный баланс сил. Мы завершили группу на первом месте, хотя другие команды, возможно, сыграли в более интересный футбол, чем это удалось нам. В плей-офф начнется совсем другой футбол, я вас могу в этом заверить.

Победа над Германией (1:0) в первом туре была основополагающей, а уже во втором туре против Венгрии (1:1) мы завоевали досрочную путевку в плей-офф. После этих двух игр я сказал своим игрокам, чтобы они бросили упражняться в математике, и вышли на матч против Португалии с чистыми мыслями о победе. Нам удалось сделать не все, но я вижу моменты, которые мы точно сможем улучшить", — подытожил специалист.

Сборная Франции финишировала в группе F на первом месте турнирной таблицы, и теперь сыграет против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Встреча в Бухаресте состоится 28 июня.