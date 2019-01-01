Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020

Президент Украины высказался об успехе национальной команды.

Игроки сборной Украины, Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своими эмоциями и высказался о выходе национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!

Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота сборной Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно.

У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!", — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.