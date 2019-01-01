Дешам: Динь больше не сыграет на Евро-2020

У Франции существенно сузился выбор на позиции левого защитника.

Дидье Дешам (слева) и Люка Динь, Getty Images

Поединок против Португалии на поле Пушкаш Арены в Будапеште в рамках третьего тура чемпионата Европы-2020 получился достаточно насыщенным на события для сборной Франции.

Помимо результативной ничьей (2:2), "Les Bleus" по ходу противостояния с действующими обладателями трофея из-за травмы потеряли защитника Люка Диня.

Что характерно, представитель английского Эвертона появился на футбольном поле после перерыва из-за желания тренерского штаба сменить по позиции Люка Эрнандеса, который проводил невзрачный поединок.

Однако, не прошло и семи минут игрового времени, как в стандартной ситуации продвижения по флангу вышедший на замену футболист потянул мышцу бедра, после чего был сразу же заменен на Адриена Рабио, который до конца игры был вынужден закрывать непривычную для него зону на футбольном поле.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил крайне неприятные известия относительно здоровья своего подопечного: " Меня сейчас больше всего беспокоит Люка Динь: у него травма мышц задней поверхности бедра.

Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать", — с досадой констатировал специалист.

Таким образом, в обойме Дешама после группового этапа остался не такой уж и большой выбор исполнителей для роли левого защитника — лишь один Люка Эрнандес является "чистым" представителем данного амплуа, а Преснель Кимпембе, Адриен Рабио, Бенжамен Павар и Лео Дюбуа, теоретически, могут выступить в данной роли.

Напомним, что сборная Франции выиграла "группу смерти", после чего в 1/8 финала ее будет ожидать Швейцария, матч против которой пройдет в Бухаресте, 28 июня.