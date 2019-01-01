Роналду — первый португалец, забивший на Евро во всех трех матчах группового этапа

На счету португальского форварда пять забитых мячей на Евро-2020.

Криштиану Роналду, Getty Images

Сборная Португалии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 расписала мировую с Францией со счетом 2:2.

В этом противостоянии лидер португальской сборной Криштиану Роналду оформил дубль, а также он отметился голом в матче с Германией (2:4) и двумя мячами во встрече с Венгрией (3:0).

По информации пресс-службы УЕФА, форвард Ювентуса стал первым в истории португальцем, который смог забить во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы.

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