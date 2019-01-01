Гулачи: Мне сложно подобрать слова. Венгрия была близка к тому, чтобы сотворить историю

Петер Гулачи прокомментировал ничью с Германией на чемпионате Европы.

Петер Гулачи, Getty Images

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Германии (2:2)

"Мне сложно подобрать слова. Мы были так близки к тому, чтобы сотворить историю. Естественно, что я горько разочарован.

Германия постоянно давила, но мы не дали ей создать много моментов. Мы великолепно отреагировали на пропущенный гол, снова выйдя вперед в первой же атаке.

Путевка в плей-офф была так близко. С самого начала матча мы были сосредоточены на своей игре, а не на сопернике. Мы достойно провели три сложнейших матча, и я разочарован, что мы не прошли дальше", — приводит слова Гулачи пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Венгрии заняла четвертое место в группе и покинула Евро-2020.