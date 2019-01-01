Швеция — Украина: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Украиной и Швецией.

Швеция — Украина, Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швеции 29 июня сыграет против сборной Украины. В этом поединке будет решаться судьба путевки в четвертьфинал.

Где смотреть Швеция — Украина

В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 2, и телеканал Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет вторая встреча этих сборных в официальных играх.

Полузащитник Александр Зубков: "Швеция, как минимум, заслуживает уважения за то, что заняла первое место в такой группе. С сегодняшнего дня мы начинаем подготовку, и будем готовиться очень серьезно. Смотрел их игры против Испании и вчера. Против Испании они играли в оборонительный футбол, и очень хорошо это делали. Также, у них есть квалифицированная линия атак и очень сильные индивидуально игроки, которые могут разобраться один в один, и выжать из микромомента гол. Форсберг своими двумя голами сильно помог нам вчера. Исак — топ-нападающий, и не зря он играет на таком уровне. Это очень опасные игроки".

Полузащитник Николай Шапаренко: "Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть против них на победу. Швеция — боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее очень сильные индивидуально игроки. Тренерский штаб дальше нам подскажет, как именно против них играть. Я смотрел игру против Испании. Их нападающий (Александер Исак — ред.) очень хорошо цеплялся за мячи, очень хороший дриблинг, высокий. Лидер атаки, я считаю".