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Швеция — Украина: где смотреть матч Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Украиной и Швецией.

Швеция — Украина, Getty Images
Швеция — Украина, Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швеции 29 июня сыграет против сборной Украины. В этом поединке будет решаться судьба путевки в четвертьфинал.

Где смотреть Швеция — Украина

В прямом эфире матч покажут телеканалы Футбол 2, и телеканал Украина. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет вторая встреча этих сборных в официальных играх.

Полузащитник Александр Зубков: "Швеция, как минимум, заслуживает уважения за то, что заняла первое место в такой группе. С сегодняшнего дня мы начинаем подготовку, и будем готовиться очень серьезно. Смотрел их игры против Испании и вчера. Против Испании они играли в оборонительный футбол, и очень хорошо это делали. Также, у них есть квалифицированная линия атак и очень сильные индивидуально игроки, которые могут разобраться один в один, и выжать из микромомента гол. Форсберг своими двумя голами сильно помог нам вчера. Исак — топ-нападающий, и не зря он играет на таком уровне. Это очень опасные игроки".

Полузащитник Николай Шапаренко: "Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть против них на победу. Швеция — боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее очень сильные индивидуально игроки. Тренерский штаб дальше нам подскажет, как именно против них играть. Я смотрел игру против Испании. Их нападающий (Александер Исак — ред.) очень хорошо цеплялся за мячи, очень хороший дриблинг, высокий. Лидер атаки, я считаю".

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2