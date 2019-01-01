Бущан: Если судьба дает второй шанс — должны попытаться им воспользоваться

Голкипер "сине-желтых" поделился эмоциями после выхода национальной команды в плей-офф турнира.

Георгий Бущан, Getty Images

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2020, где соперником подопечных Андрея Шевченко будет Швеция.

"Эмоции положительные, фортуна нам улыбнулась. Смотрел матчи в компании Андрея Пятова и Марлоса. По телевизору показывали игру Испания – Словакия. Параллельно на айпаде смотрели поляков со шведами. Сборная Швеции набрала семь очков в нелегкой группе. Команда достойна уважения.

Мы вчера надеялись, когда смотрели хорватов. Сегодня потренировались и, приехав с тренировки, просматривали матчи. Надеялись на лучшее. Хотелось, чтобы мы решили этот исход на футбольном поле, но не получилось порадовать болельщиков. Миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Мы будем настраивать себя. Мы и настраивали себя, просто что-то не получалось на футбольном поле. Мы чувствуем поддержку. Если судьба дает нам второй шанс – мы должны попытаться им воспользоваться", — сказал Бущан в эфире программы Великий футбол.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции состоится 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.