Голы Левандовски и Модрича — среди претендентов на звание лучшего в третьем туре Евро

Стали известны авторы лучших голов третьего тура чемпионата Европы 2020.

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола третьего тура группового этапа Евро-2020.

В число претендентов на награду попали защитник сборной Дании Андреас Кристенсен и его гол в ворота России из-за пределов штрафной (4:1), а также турецкий полузащитник Ирфан Кахведжи, отметившийся результативным ударом в матче против Швейцарии (1:3).

Помимо них были выделены забитые мячи в исполнении полузащитника сборной Хорватии Лука Модрича в поединке против Шотландии (3:1), а также гол польского форварда Роберта Левандовски во встрече со Швецией (2:3).

