Голы Левандовски и Модрича — среди претендентов на звание лучшего в третьем туре Евро
Стали известны авторы лучших голов третьего тура чемпионата Европы 2020.
УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола третьего тура группового этапа Евро-2020.
В число претендентов на награду попали защитник сборной Дании Андреас Кристенсен и его гол в ворота России из-за пределов штрафной (4:1), а также турецкий полузащитник Ирфан Кахведжи, отметившийся результативным ударом в матче против Швейцарии (1:3).
Помимо них были выделены забитые мячи в исполнении полузащитника сборной Хорватии Лука Модрича в поединке против Шотландии (3:1), а также гол польского форварда Роберта Левандовски во встрече со Швецией (2:3).
🔝 Best goal from Round 3? 🤔— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
🇩🇰 Andreas Christensen
🇹🇷 İrfan Can Kahveci
🇭🇷 Luka Modrić
🇵🇱 Robert Lewandowski @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/ehFPdQpXOB
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021