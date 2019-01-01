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Шапаренко — о матче против Швеции: Ничего личного, только бизнес

Полузащитник сборной Украины прокомментировал подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Николай Шапаренко, фото УАФ
Николай Шапаренко, фото УАФ

Накануне, сборная Украины не только узнала, что будет продолжать выступления на чемпионате Европы-2020, но и получила своего соперника на стадии 1/8 финала. Им стала сборная Швеции, которая и обеспечила команде Андрея Шевченко путевку в первый раунд плей-офф.

"Сине-желтые" уже приступили к процессу подготовки к предстоящей дуэли, а в рамках очередного тренировочного дня в Бухаресте Николай Шапаренко принял участие в общении с журналистами в Украинском медиацентре.

Представителя киевского Динамо сходу спросили о том, насколько сильно радовалась сборная успеху своего будущего соперника в игре против Польши (3:2): "Думали, что поляки забьют третий гол. Они очень хорошо играли, но фортуна улыбнулась и шведам, и нам, поэтому будем теперь играть в 1/8 финала. Переживали сильно и не хотелось, чтобы это происходило. Польша очень хорошо играла, поэтому они заслужили эти голы. Повезло нам, наверное".

Поскольку матч против Швеции на Евро-2012 все еще относительно свеж в памяти, футболиста попросили вспомнить, где он смотрел этот поединок, поскольку ему тогда было всего 13 лет: "Безусловно помню эту игру — я был дома тогда, это было лето, каникулы. Смотрел ее дома вместе с папой. Запомнился мальчик, которого сразу показали, и дубль Андрея Николаевича".

Также, Шапаренко дал оценку нынешнему состоянию сборной Швеции и влиянию того факта, что именно скандинавская команда обеспечила нам путевку в следующий раунд: "Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть против них на победу.

Швеция — боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее очень сильные индивидуально игроки. Тренерский штаб дальше нам подскажет, как именно против них играть.

Я смотрел игру против Испании. Их нападающий (Александер Исак — ред.) очень хорошо цеплялся за мячи, очень хороший дриблинг, высокий. Лидер атаки, я считаю".

Вспомнил Николай также и об отсутствии Златана Ибрагимовича на этом форуме: "Конечно, Златан — легенда, поэтому хотелось против него сыграть, увидеть в живую, как он двигается, работает на поле. С другой стороны — то, что его не будет — это нам на руку".

Был затронут вопрос о выводах после игры против Австрии (0:1): "Должны перестроится и быстрее принимать решения. С Австрией было больше всего потерь мяча, наверное. Они очень сильном прессинговали, мы об этом знали, но, почему-то, не были готовы. Будем работать над тем, чтобы убрать этот момент.

Усталость была — да. Все видели второй тайм: мы мало выбегали в атаки. Сейчас уже лучше себя чувствуем. У нас есть пять-шесть дней подготовки, поэтому где-то должны добавить.

Надо брать на себя игру, не бояться ошибиться. Если и ошибаться, но ошибаться уверенно. Как-будто это мы "захотели" ошибиться, а не они нас заставили".

Полузащитник рассказал также и о том, кто первым позвонил ему с поздравлениями о выходе в следующий раунд, вспомнив при этом роль Мирчи Луческу в его рабочем процессе внутри сборной: "Сразу позвонил папа и друзья по Динамо Киев. Да, мы вошли в историю, но хочется переписывать ее и дальше.

Думаю, что Луческу будет только рад, что мы прошли дальше и играли матчи на таком уровне. Он каждый день звонит, анализирует игры, дает советы, помогает, указывает на ошибки.

Когда ехал сюда (на пресс-конференцию — ред.), переписывались с Кендзерой. Он пожелал нам удачи, а личное на публику выносить не хочу".

Напоследок, Шапаренко сравнил матчи в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы: "Чемпионат Европы лучше — тут больше скорости. Тут собраны лучшие сборные, лучшие игроки своих стран. Очень большой уровень игры и мастерства".

Как стало известно во время пресс-конференции, сборная Украины пробудет в Бухаресте до 27 июня, после чего отправится в Глазго, где и завершит подготовку к матчу против Швеции, который состоится уже 29 июня.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2