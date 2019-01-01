Шапаренко — о матче против Швеции: Ничего личного, только бизнес

Полузащитник сборной Украины прокомментировал подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Николай Шапаренко, фото УАФ

Накануне, сборная Украины не только узнала, что будет продолжать выступления на чемпионате Европы-2020, но и получила своего соперника на стадии 1/8 финала. Им стала сборная Швеции, которая и обеспечила команде Андрея Шевченко путевку в первый раунд плей-офф.

"Сине-желтые" уже приступили к процессу подготовки к предстоящей дуэли, а в рамках очередного тренировочного дня в Бухаресте Николай Шапаренко принял участие в общении с журналистами в Украинском медиацентре.

Представителя киевского Динамо сходу спросили о том, насколько сильно радовалась сборная успеху своего будущего соперника в игре против Польши (3:2): "Думали, что поляки забьют третий гол. Они очень хорошо играли, но фортуна улыбнулась и шведам, и нам, поэтому будем теперь играть в 1/8 финала. Переживали сильно и не хотелось, чтобы это происходило. Польша очень хорошо играла, поэтому они заслужили эти голы. Повезло нам, наверное".

Поскольку матч против Швеции на Евро-2012 все еще относительно свеж в памяти, футболиста попросили вспомнить, где он смотрел этот поединок, поскольку ему тогда было всего 13 лет: "Безусловно помню эту игру — я был дома тогда, это было лето, каникулы. Смотрел ее дома вместе с папой. Запомнился мальчик, которого сразу показали, и дубль Андрея Николаевича".

Также, Шапаренко дал оценку нынешнему состоянию сборной Швеции и влиянию того факта, что именно скандинавская команда обеспечила нам путевку в следующий раунд: "Как говорится, это бизнес, ничего личного. Будем играть против них на победу.

Швеция — боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. У нее очень сильные индивидуально игроки. Тренерский штаб дальше нам подскажет, как именно против них играть.

Я смотрел игру против Испании. Их нападающий (Александер Исак — ред.) очень хорошо цеплялся за мячи, очень хороший дриблинг, высокий. Лидер атаки, я считаю".

Вспомнил Николай также и об отсутствии Златана Ибрагимовича на этом форуме: "Конечно, Златан — легенда, поэтому хотелось против него сыграть, увидеть в живую, как он двигается, работает на поле. С другой стороны — то, что его не будет — это нам на руку".

Был затронут вопрос о выводах после игры против Австрии (0:1): "Должны перестроится и быстрее принимать решения. С Австрией было больше всего потерь мяча, наверное. Они очень сильном прессинговали, мы об этом знали, но, почему-то, не были готовы. Будем работать над тем, чтобы убрать этот момент.

Усталость была — да. Все видели второй тайм: мы мало выбегали в атаки. Сейчас уже лучше себя чувствуем. У нас есть пять-шесть дней подготовки, поэтому где-то должны добавить.

Надо брать на себя игру, не бояться ошибиться. Если и ошибаться, но ошибаться уверенно. Как-будто это мы "захотели" ошибиться, а не они нас заставили".

Полузащитник рассказал также и о том, кто первым позвонил ему с поздравлениями о выходе в следующий раунд, вспомнив при этом роль Мирчи Луческу в его рабочем процессе внутри сборной: "Сразу позвонил папа и друзья по Динамо Киев. Да, мы вошли в историю, но хочется переписывать ее и дальше.

Думаю, что Луческу будет только рад, что мы прошли дальше и играли матчи на таком уровне. Он каждый день звонит, анализирует игры, дает советы, помогает, указывает на ошибки.

Когда ехал сюда (на пресс-конференцию — ред.), переписывались с Кендзерой. Он пожелал нам удачи, а личное на публику выносить не хочу".

Напоследок, Шапаренко сравнил матчи в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы: "Чемпионат Европы лучше — тут больше скорости. Тут собраны лучшие сборные, лучшие игроки своих стран. Очень большой уровень игры и мастерства".

Как стало известно во время пресс-конференции, сборная Украины пробудет в Бухаресте до 27 июня, после чего отправится в Глазго, где и завершит подготовку к матчу против Швеции, который состоится уже 29 июня.