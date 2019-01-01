Зубков: Завтра возвращаюсь к полноценной работе

Нападающий сборной Украины рассказал о ходе процесса своего восстановления от мышечной травмы.

Александр Зубков, фото УАФ

Лишь по завершению игр заключительного дня группового этапа сборная Украины узнала, что будет принимать участие в первом раунде плей-офф. Стало это возможным благодаря победе сборной Швеции над Польшей (3:2), после чего турнирная сетка свела команды Андрея Шевченко и Янне Андерссена уже на стадии 1/8 финала.

Первый день полноценной подготовки "сине-желтых" к предстоящей игре прошел под аккомпанемент общения с журналистами в Украинском медиацентре очередных футболистов нашей обоймы. Вместе с полузащитником киевского Динамо Николаем Шапаренко, нападающий венгерского Ференцвароша Александр Зубков также не упустил возможность обсудить наиболее актуальные вопросы.

Первым делом, игрока спросили о том, насколько сильно радовалась сборная успеху своего будущего соперника в игре против Польши: "Эта игра дала нам повод понервничать, но судьба дала нам второй шанс. Грех им не воспользоваться. Мы были в этот момент на ужине, как только игра закончилась, все радовались и поздравляли друг друга.

К 86-й минуте счет 2:2 нас устраивал, но были опасения, что Польша пойдет вперед всеми силами. У них есть мощный "страйкер", который хорошо играет на втором этаже, поэтому были опасения. Как только Швеция забила третий гол, все выдохнули".

Поскольку матч против Швеции на Евро-2012 все еще относительно свеж в памяти, футболиста попросили вспомнить, где он смотрел этот поединок, поскольку ему тогда было всего 15 лет: "Не могу сказать, где смотрел этот матч, но помню дубль Андрея Николаевича, 2:1, и кучу эмоций после этого".

Также, Зубков дал оценку нынешнему состоянию сборной Швеции: "Швеция, как минимум, они заслуживают уважения за то, что заняли первое место в такой группе. С сегодняшнего дня мы начинаем подготовку, и будем готовиться очень серьезно.

Смотрел их игры против Испании и вчера. Против Испании они играли в оборонительный футбол, и очень хорошо это делали. Также, у них есть квалифицированная линия атак и очень сильные индивидуально игроки, которые могут разобраться один в один, и выжать из микромомента гол.

Форсберг своими двумя голами сильно помог нам вчера. Исак — топ-нападающий, и не зря он играет на таком уровне. Это очень опасные игроки".

Вспомнил Александр также и об отсутствии Златана Ибрагимовича на этом форуме: "Ибрагимович — один из самых сильных нападающих в мире. Его отсутствие по-разному может влиять: может быть, другие нападающие сборной Швеции будут себя более раскованно чувствовать. Как показывают результаты, так и есть. Поэтому, я не могу сказать, хорошо это или плохо".

Был затронут вопрос о выводах после игры против Австрии (0:1): "Я считаю, что это проблема психологии: боялись ошибиться и потерять мяч, играли очень "сейвово" — не рисковали. Скованность и приводила к этим потерям мяча.

Насколько я знаю, Тренерский штаб уже среагировал, и дал хорошую нагрузку футболистам после игры. Тот факт, что у нас на два дня больше — это хорошо. Это поможет нам подогнать наши кондиции и лучше настроиться.

Я думаю, что у нас хватает креативных игроков впереди. Мы все в них верим. Думаю, что свой "моментик" точно найдем.".

Полузащитник рассказал также и о том, кто первым позвонил ему с поздравлениями о выходе в следующий раунд: "Во время матча и после матча был на связи с семьей, женой, родителями, поэтому мы вместе порадовались".

Стоит отметить, что Александр еще по ходу первого матча турнира против Нидерландов (2:3) получил мышечное повреждение, из-за чего не смог помочь нашей команде в остальных двух встречах группового раунда: "Я надеюсь, что я уже на финишной прямой восстановления. Сегодня еще будет работа в бассейне и тренажерном зале. Завтра надеюсь, что приступлю к беговой работе. Делаю все со своей стороны, чтобы быстрее вернуться, точно также, как и доктора и физиотерапевты".

Напоследок, Зубков сравнил матчи в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы и поделился своими впечатлениями от вчерашнего поединка между Венгрией и Германией (2:2): "Эти два турнира — вершина айсберга. Надеюсь, что тот опыт, который я получил в ЛЧ, поможет мне и на Евро.

Что касается Венгрии, то в бойцовских качествах им не уступать. Они очень хорошо провели этот турнир, у них были шансы выйти из такой сильной группы. Бились до конца, о чем говорит статистика. Только Repect! На бумаги остальные команды были фаворитами, но они очень сильны ментально. Как команда — они были очень сильны в этом турнире".

Напомним, что вы также можете прочитать, как отвечал на вопросы во время этой пресс-конференции второй ее участник — Николай Шапаренко.

Как стало известно во время пресс-конференции, сборная Украины пробудет в Бухаресте до 27 июня, после чего отправится в Глазго, где и завершит подготовку к матчу против Швеции, который состоится уже 29 июня.