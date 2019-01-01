Ты не можешь пропустить: Украина готовит бой Швеции, Бельгия против действующего чемпиона

Football.ua вместе с партнером проекта, Hisense, рекомендуют своим читателям обратить внимание на поединки, которые являются наиболее привлекательными в 1/8 финала чемпионата Европы.

Розыгрыш чемпионата Европы постепенно переместился к началу стадии плей-офф. Остались только самые сильные — в числе них и сборная Украины, которая стала одной из лучших команд, которые заняли третье место в своих квартетах.

Уже стадия 1/8 финала текущего розыгрыша Евро подарит массу интересных противостояний. Вместе с партнером Hisense, Football.ua определил встречи Украины с Швецией, Португалии с Бельгией и Германии с Англией как те, к которым необходимо проявить наиболее пристальное внимание со стороны футбольной аудитории у телеэкранов.

Бельгия — Португалия (22:00, воскресенье, 27 июня, Севилья)

Сборная Бельгии, можно сказать, в эконом-режиме выиграла свою группу, в которой встречалась с Данией, Россией и Финляндией. Только датчане смогли доставить бельгийцами существенные трудности. Не стоит делать большой акцент на матче с финнами, ведь там была и ротация состава, и не самая сильная турнирная мотивация.

Португалия, в свою очередь, и вовсе могла остаться за бортом турнира, не без проблем выйдя из группы смерти, в которой также играли Франция, Германия и Венгрия. Криштиану Роналду уже успел забить пять мячей и продолжает вести свою команду к успеху. Не стоит забывать, что подопечные Фернанду Сантуша пытаются защитить звание действующего чемпиона Европы.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского поединка в 2018 году. Тогда встреча завершились "сухой" ничьей. Учитывая результативность команд на турнире, есть возможность, что это будет очередное шоу.

Англия — Германия (19:00, вторник, 29 июня, Лондон, Англия)

Сборная Англии все-таки смогла занять первое место в группе с Чехией, Хорватией и Шотландией, но соперник ей достался очень непростой. Подопечные Гарета Саутгейта подвергаются серьезной критике в последнее время, которая, правда, поутихла после победы над Чехией. Выигрывая у чехов, англичане понимали, что их будет ждать соперник из группы смерти, но зато матч состоится в Лондоне.

Немцы же, как и Португалия, могли вовсе поехать домой, если бы не вырвали ничью в поединке против Венгрии. Подопечным Йоахима Лева пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. Как и у Англии, у Германии есть игровые проблемы, но перформанс в матче против Португалии вселяет надежду, что немцы все-таки претендуют на победу в турнире.

Последний раз команды противостояли друг другу в рамках контрольной встречи в 2017 году — та игра выдалась скучноватой и завершилась со счетом 0:0.

Швеция — Украина (22:00, вторник, 29 июня, Глазго, Шотландия)

Самый "сладкий" поединок чемпионата Европы для украинских любителей футбола будет закрывать программу встреч 1/8 финала турнира. Сборная Украины, стоит признать, с приличной долей везения квалифицировалась в следующую стадию. Тем не менее, раз такой шанс появился, то нужно сделать все, чтобы это было не напрасно.

Швеция, хоть на бумаге куда более подходящий соперник, чем Испания или Франция, но вовсе не легкий вариант. Скандинавская команда выиграла группу, в которой играла с Испанией, Словакией и Польшей, причем набрал семь баллов. В составе шведов много высококачественных футболистов, которые могут приносить результат.

Вспоминать о последнем матче между этими командами мы не будем, а лучше вернемся к игре на Евро-2012. Тогда Украина победила со счетом 2:1, а Андрей Шевченко оформил дубль. Теперь легенде украинского футбола предстоит удивить шведов в ранге тренера.