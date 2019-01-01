У Рабио травма голеностопа, но он сможет доиграть Евро-2020

Французский хавбек испытывает проблемы с голеностопным суставом.

Адриен Рабио, Getty Images

Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Адриен Рабио испытывает проблемы с голеностопом, сообщает L’Equipe.

По информации источника, у французского хавбека были проблемы с голеностопным суставом еще до завершения чемпионата Италии, из-за чего он был вынужден пропустить спарринг против Болгарии перед Евро-2020.

Также отмечается, что Рабио сможет доиграть Евро-2020, несмотря на дискомфорт. При этом француз не хочет подвергать себе дальнейшему риску.

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