У Рабио травма голеностопа, но он сможет доиграть Евро-2020
Французский хавбек испытывает проблемы с голеностопным суставом.
Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Адриен Рабио испытывает проблемы с голеностопом, сообщает L’Equipe.
По информации источника, у французского хавбека были проблемы с голеностопным суставом еще до завершения чемпионата Италии, из-за чего он был вынужден пропустить спарринг против Болгарии перед Евро-2020.
Также отмечается, что Рабио сможет доиграть Евро-2020, несмотря на дискомфорт. При этом француз не хочет подвергать себе дальнейшему риску.
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