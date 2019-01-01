Зинченко — второй по количеству отборов в групповом этапе Евро-2020
Украинский полузащитник уступил по данному показателю только Нельсону Семеду.
Александр Зинченко, Getty Images
Групповой этап Евро-2020 подошел к своему завершению, поэтому статистический портал Squawka решил подвести свои итоги.
Так, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал вторым по количеству успешных отборов в матчах минувшей стадии турнира среди футболистов всех команд.
По информации портала, на счету 24-летнего украинца 12 совершенных отборов. Больше только у правого защитника сборной Португалии Нельсона Семеду (13 отборов).
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние со Швецией. Этот матч состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.
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