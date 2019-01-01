Малиновский — один из лучших по количеству созданных моментов в групповом этапе Евро-2020

Только четыре футболиста превзошли украинского хавбека по данному показателю.

Руслан Малиновский в матче с Северной Македонией, Getty Images

Групповой этап Евро-2020 подошел к своему завершению, поэтому статистический портал Squawka решил подвести свои итоги.

Так, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по количеству созданных моментов в матчах минувшей стадии турнира среди футболистов всех команд.

По информации портала, 28-летнего украинца превзошли по данному показателю только бельгиец Кевин де Брюйне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хойбьерг (9).

У валлийца Дэниела Джеймса такое же количество созданных моментов, как и у Малиновского (8).

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние со Швецией. Этот матч состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.