Малиновский — один из лучших по количеству созданных моментов в групповом этапе Евро-2020
Только четыре футболиста превзошли украинского хавбека по данному показателю.
Групповой этап Евро-2020 подошел к своему завершению, поэтому статистический портал Squawka решил подвести свои итоги.
Так, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших по количеству созданных моментов в матчах минувшей стадии турнира среди футболистов всех команд.
По информации портала, 28-летнего украинца превзошли по данному показателю только бельгиец Кевин де Брюйне, австриец Давид Алаба, шотландец Эндрю Робертсон и датчанин Пьер-Эмиль Хойбьерг (9).
У валлийца Дэниела Джеймса такое же количество созданных моментов, как и у Малиновского (8).
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние со Швецией. Этот матч состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.
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