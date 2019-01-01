Мората пожаловался на угрозы после матча Испания — Польша

Форвард сборной Испании не понравился фанатам своей реализацией.

Альваро Мората, Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората столкнулся с угрозами после поединка группового этапа Евро-2020 против Польши.

"Я не спал девять часов после игры с Польшей, так как получал угрозы и оскорбления в адрес моей семьи, слова, что мои дети умрут. Но я в порядке. Может быть, несколько лет назад меня бы это напугало и я бы провел несколько недель в изоляции от всего мира", — приводит слова Мораты Marca.

Мората провел все три поединка групповой стадии турнира, в которых смог отметиться одним голом.

Сборная Испании вышла в плей-офф, где на стадии 1/8 финала сыграет против Хорватии.

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