Рашфорд может быть прооперирован после Евро-2020
У 23-летнего англичанина проблемы с плечом.
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд может перенести операцию после окончания чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, у 23-летнего англичанина проблемы с левым плечом, после того, как он порвал мышцу.
Тем не менее, хирургическое вмешательство было решено отложить в связи с выступлениями в составе национальной команды.
"Я не уверен на все сто процентов, нужна ли мне операция. У меня есть несколько недель для принятия решения", — сказал Рашфорд.
Если Рашфорд решится на проведение операции, то он может пропустить старт нового сезона в АПЛ. Первая игра запланирована на 14 августа против Лидса.
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