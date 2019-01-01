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Рашфорд может быть прооперирован после Евро-2020

У 23-летнего англичанина проблемы с плечом.

Маркус Рашфорд, Sky Sports
Маркус Рашфорд, Sky Sports

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд может перенести операцию после окончания чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, у 23-летнего англичанина проблемы с левым плечом, после того, как он порвал мышцу.

Тем не менее, хирургическое вмешательство было решено отложить в связи с выступлениями в составе национальной команды.

"Я не уверен на все сто процентов, нужна ли мне операция. У меня есть несколько недель для принятия решения", — сказал Рашфорд.

Если Рашфорд решится на проведение операции, то он может пропустить старт нового сезона в АПЛ. Первая игра запланирована на 14 августа против Лидса.

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Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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