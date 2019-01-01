Фода: Австрия полна решимости пройти в четвертьфинал

Главный тренер австрийцев дал комментарий перед матчем с итальянцами.

Франко Фода, getty images

Сборная Австрии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Италии.

Главный тренер австрийской команды Франко Фода дал комментарий перед поединком против Италии, выразив надежду пройти в следующую стадию.

"Мы дошли до чего-то экстраординарного. Волнение нарастает. У сборной Италии высочайшее качество игры, особенно в защите. Она быстро выходит из обороны, едва перехватив мяч, и переигрывает соперника позиционно. Но свой план у нас есть.

Еще только выйдя в 1/8 финала, сразу же хочется пробиться в четвертьфинал. Мы полны решимости доехать и до Мюнхена. Пусть вероятность этого составляет всего лишь несколько процентов, но даже с такими шансами можно добиться многого в жизни", — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.