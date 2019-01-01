Алаба — о матче с Италией: Любая победная серия в какой-то момент прерывается
Полузащитник австрийцев дал комментарий перед матчем.
Сборная Австрии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Италии.
Лидер австрийской команды Давид Алаба заверил, что он и его партнеры постараются воспользоваться слабыми сторонами Италии.
"Предвкушение велико, атмосфера — отличная. Хочется продолжать заниматься своим делом. Сборная Италии — фаворит, очень сильная команда.
Мы проанализировали ее сильные и слабые стороны. Воспользуемся ими. Любая победная серия в какой-то момент прерывается", — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021