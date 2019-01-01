Бэйл: Уэльс никогда не был фаворитом, но это не имеет значения

Звездный футболист поделился ожиданиями от матча с Данией.

Уэльс - Дания, getty images

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании.

Лидер валлийцев Гарет Бэйл считает, что статус аутсайдера его команды не имеет никакого значения.

"У нас было на этой неделе некоторое время на то, чтобы восстановиться, и это приятно. На тренировках проделана большая работа. А тех, кому не по нраву такой календарь игр, здесь и быть не должно.

Снова — настоящий вызов. Мы знаем, что у сборной Дании отличная, хорошо организованная команда. К стартовому свистку мы будем готовы еще раз выдать свою лучшую игру. Потому нам и хочется заниматься футболом, чтобы проверять себя в деле и играть на крупнейших турнирах.

Наша молодежь? Все мы знали, на что она способна, иначе бы ее не было в сборной. Игроки успешно используют выпавший им счастливый случай. Справились на отлично, но впереди еще много игр, и я уверен в том, что они продолжат работать над собой.

Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Надеюсь, сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи", — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.