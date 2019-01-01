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Тренер Уэльса: Без ассистов Бэйла мы бы не говорили о стадии плей-офф

Роберт Пейдж дал комментарий перед матчем против Дании.

Роберт Пейдж, getty images
Роберт Пейдж, getty images

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании.

Главный тренер валлийцев Роберт Пейдж очень высоко ценит свою главную звезду — Гарета Бэйла. Специалист уверен, что без ассистов вингера Уэльс бы не попал в 1/8.

"Без голевых передач [Гарета Бэйла] мы бы тут не стояли и не разговаривали с вами о матчах стадии плей-офф.

Игра Гарета — это значительно больше, чем просто голы. Его слово в раздевалке имеет вес", — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2