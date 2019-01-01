Тренер Уэльса: Без ассистов Бэйла мы бы не говорили о стадии плей-офф

Роберт Пейдж дал комментарий перед матчем против Дании.

Роберт Пейдж, getty images

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании.

Главный тренер валлийцев Роберт Пейдж очень высоко ценит свою главную звезду — Гарета Бэйла. Специалист уверен, что без ассистов вингера Уэльс бы не попал в 1/8.

"Без голевых передач [Гарета Бэйла] мы бы тут не стояли и не разговаривали с вами о матчах стадии плей-офф.

Игра Гарета — это значительно больше, чем просто голы. Его слово в раздевалке имеет вес", — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.