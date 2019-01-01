Уэльс — Дания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро.

Сборная Дании, getty images

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании.

Уэльс — Дания

Суббота, 26 июня, 19:00. Йохан Кройф Арена, Амстердам. Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт (Германия). Трансляция — Футбол 1, Футбол 2.

Сборная Уэльса на пути в 1/8 финала турнира преодолела барьер в лице группы А, в которой также находились итальянцы, швейцарцы и турки. Подопечные Пейджа смогли набрать четыре балла и квалифицировались в следующую стадию со второй позиции. Валлийцы показали свой традиционный характер и вновь задумываются над тем, чтобы совершить чудо, как это было на прошлом Евро.

Сборная Уэльса ничем не удивляет, но играет очень самоотверженно и организовано. Впрочем, Италия и Швейцария показали некоторые проблемы команды в обороне, которые нужно срочно решать, если подопечные Роберта Пейджа собираются выйти в 1/4 финала турнира. Однако и забывать о качественной линии нападения не стоит — Бэйл и Джеймс могут взломать любую оборону.

Сборная Дании, в свою очередь, попала в квартет с Бельгией, Финляндией и Россией. Датчане уступили в двух первых играх, при этом продемонстрировав очень хороший футбол. Даже бельгийцам пришлось обороняться от шквала атак соперника практически всю первую половину игры. Дания прошла дальше благодаря сокрушительной победе над Россией и получила не самого грозного соперника.

Безусловно, какой-то психологический момент имеет случай с Эриксеном. Наверное, изначально это команду подкосило, но вот теперь датчане полны решимости побеждать в каждой игре как для своих болельщиков, так и для самого Эриксена. Нет сомнений, что этой команде по силам далеко забраться в турнире.

Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд — Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Джеймс, Рэмси, Аллен, Моррелл, Бэйл — Мур

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьяер, Вестергор — Васс, Дилейни, Хойбьерг, Мехле — Дамсгор, Брайтвейт — Поульсен

Интересный факт:

В последних семи матчах Уэльса на Евро было забито меньше 2,5 голов.