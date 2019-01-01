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Уэльс — Дания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро.

Сборная Дании, getty images
Сборная Дании, getty images

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании.

Уэльс — Дания
Суббота, 26 июня, 19:00. Йохан Кройф Арена, Амстердам. Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт (Германия). Трансляция — Футбол 1, Футбол 2.

Сборная Уэльса на пути в 1/8 финала турнира преодолела барьер в лице группы А, в которой также находились итальянцы, швейцарцы и турки. Подопечные Пейджа смогли набрать четыре балла и квалифицировались в следующую стадию со второй позиции. Валлийцы показали свой традиционный характер и вновь задумываются над тем, чтобы совершить чудо, как это было на прошлом Евро.

Сборная Уэльса ничем не удивляет, но играет очень самоотверженно и организовано. Впрочем, Италия и Швейцария показали некоторые проблемы команды в обороне, которые нужно срочно решать, если подопечные Роберта Пейджа собираются выйти в 1/4 финала турнира. Однако и забывать о качественной линии нападения не стоит — Бэйл и Джеймс могут взломать любую оборону.

Сборная Дании, в свою очередь, попала в квартет с Бельгией, Финляндией и Россией. Датчане уступили в двух первых играх, при этом продемонстрировав очень хороший футбол. Даже бельгийцам пришлось обороняться от шквала атак соперника практически всю первую половину игры. Дания прошла дальше благодаря сокрушительной победе над Россией и получила не самого грозного соперника.

Безусловно, какой-то психологический момент имеет случай с Эриксеном. Наверное, изначально это команду подкосило, но вот теперь датчане полны решимости побеждать в каждой игре как для своих болельщиков, так и для самого Эриксена. Нет сомнений, что этой команде по силам далеко забраться в турнире.

Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд — Робертс, Мефам, Родон, Дэвис — Джеймс, Рэмси, Аллен, Моррелл, Бэйл — Мур

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьяер, Вестергор — Васс, Дилейни, Хойбьерг, Мехле — Дамсгор, Брайтвейт — Поульсен

Интересный факт:

В последних семи матчах Уэльса на Евро было забито меньше 2,5 голов.

footballпрогноз 0:1

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2