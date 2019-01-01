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22:00
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ШВЕ
Украина
УКР

Италия — Австрия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро.

Италия - Австрия, gety images
Италия - Австрия, gety images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.

Италия — Австрия
Суббота, 26 июня, 22:00. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр матча — Энтони Тейлор (Англия). Трансляция — Футбол 1, Футбол 2.

Сборная Италии по-прежнему остается чуть ли не главным фаворитом турнира. Подопечные Роберто Манчини выиграли все матчи на групповой стадии турнира и даже ни разу не позволили сопернику поразить свои ворота. Итальянцы уже очень давно не проигрывают, что является еще одним фактором в копилку потенциального успеха Скуадры.

Роберто Манчини дал возможность отдохнуть нескольким лидерам в поединке против Уэльса, который его команда в итоге выиграла минимально. Стоит также не забывать, что в общую группу вернулся опытный Джорджо Кьеллини, но станет ли тренерский штаб рисковать им в таком поединке? Объективно, Италия должна проходить Австрию и уж там ее будут ждать более сильные оппоненты.

Сборная Австрии же попала в один квартет с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией. Австрийцам пришлось продемонстрировать характер, чтобы одолеть македонцев, затем они уступили нидерландцам и минимально обыграли Украину. В последнем матче было четко видно, что команда Фоды готова играть интенсивно, с прессингом и бороться за каждый мяч.

Чего ждать от Австрии в данном матче? Все австрийцы уверены, что любая победная серия (в данном случае — Италии) когда-то подходит к концу. Так сказал и Алаба, и Фода. Что же, вера в себя это хорошо. Теперь дело осталось за "малым" — показать большее, чем команда способна на самом деле. Тогда шансы выйти дальше будут.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — Ильзанкер, Гриллитч — Шлагер, Забитцер, Баумгартнер — Арнаутович

Интересные факты:

Италия выиграла 13 последних матчей на Евро.

Италия не пропустила в шести из семи последних матчей на Евро.

Италия не проиграла Австрии в пяти последних матчах во всех турнирах.

footballпрогноз 0:2

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2