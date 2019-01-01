Италия — Австрия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Евро.

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Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.

Италия — Австрия

Суббота, 26 июня, 22:00. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр матча — Энтони Тейлор (Англия). Трансляция — Футбол 1, Футбол 2.

Сборная Италии по-прежнему остается чуть ли не главным фаворитом турнира. Подопечные Роберто Манчини выиграли все матчи на групповой стадии турнира и даже ни разу не позволили сопернику поразить свои ворота. Итальянцы уже очень давно не проигрывают, что является еще одним фактором в копилку потенциального успеха Скуадры.

Роберто Манчини дал возможность отдохнуть нескольким лидерам в поединке против Уэльса, который его команда в итоге выиграла минимально. Стоит также не забывать, что в общую группу вернулся опытный Джорджо Кьеллини, но станет ли тренерский штаб рисковать им в таком поединке? Объективно, Италия должна проходить Австрию и уж там ее будут ждать более сильные оппоненты.

Сборная Австрии же попала в один квартет с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией. Австрийцам пришлось продемонстрировать характер, чтобы одолеть македонцев, затем они уступили нидерландцам и минимально обыграли Украину. В последнем матче было четко видно, что команда Фоды готова играть интенсивно, с прессингом и бороться за каждый мяч.

Чего ждать от Австрии в данном матче? Все австрийцы уверены, что любая победная серия (в данном случае — Италии) когда-то подходит к концу. Так сказал и Алаба, и Фода. Что же, вера в себя это хорошо. Теперь дело осталось за "малым" — показать большее, чем команда способна на самом деле. Тогда шансы выйти дальше будут.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Берарди, Иммобиле, Инсинье

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — Ильзанкер, Гриллитч — Шлагер, Забитцер, Баумгартнер — Арнаутович

Интересные факты:

Италия выиграла 13 последних матчей на Евро.

Италия не пропустила в шести из семи последних матчей на Евро.

Италия не проиграла Австрии в пяти последних матчах во всех турнирах.