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Мората: Сила Испании в командном духе, мы не слабее Франции и Германии

Футболист рассказал о предстоящем матче на Евро-2020.

Альваро Мората и Луис Энрике, Getty Images
Альваро Мората и Луис Энрике, Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал поединок против Хорватии на стадии 1/8 финала Евро-2020 и рассказал о силе своей национальной команды.

"Я мечтал играть на чемпионате Европы с 15 лет. Это самое прекрасное, что может быть. Эта игра не будет похожа на те, что мы играли в группе. У сборной Хорватии много классных футболистов. Брозович, Модрич и Ковачич ... это будет сложно, и нам нужно будет закрыть их всех.

 Сила Испании — в командном духе, мы не слабее Франции и Германии. У нас есть много вещей, которые нужно улучшить, но нет смысла надеяться на худшее. Сила в команде.

У нас есть звезды. Жорди Альба, Коке, Жерар Морено… Коке уже восстановился и может играть. Для меня они звезды. Нам нужно работать. Мы выросли, наблюдая за другим поколением, из 2008 года", — сказал Мората в интервью COPE.

Матч Хорватия — Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2