Мората: Сила Испании в командном духе, мы не слабее Франции и Германии

Футболист рассказал о предстоящем матче на Евро-2020.

Альваро Мората и Луис Энрике, Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал поединок против Хорватии на стадии 1/8 финала Евро-2020 и рассказал о силе своей национальной команды.

"Я мечтал играть на чемпионате Европы с 15 лет. Это самое прекрасное, что может быть. Эта игра не будет похожа на те, что мы играли в группе. У сборной Хорватии много классных футболистов. Брозович, Модрич и Ковачич ... это будет сложно, и нам нужно будет закрыть их всех.

Сила Испании — в командном духе, мы не слабее Франции и Германии. У нас есть много вещей, которые нужно улучшить, но нет смысла надеяться на худшее. Сила в команде.

У нас есть звезды. Жорди Альба, Коке, Жерар Морено… Коке уже восстановился и может играть. Для меня они звезды. Нам нужно работать. Мы выросли, наблюдая за другим поколением, из 2008 года", — сказал Мората в интервью COPE.

Матч Хорватия — Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.