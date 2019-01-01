Попов покинул лагерь сборной Украины
Футболист из-за травмы не поможет национальной команде.
Защитник сборной Украины Денис Попов покинул расположение сборной Украины. Об этом сообщает УАФ.
Дело в том, что из-за травмы икроножной мышцы. Таким образом он не сможет помочь команде на Евро-2020 и вернулся в Киев, где пройдет реабилитацию в Динамо.
Команда провела тренировку, на которой участвовало 25 футболистов.
Отметим, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Швеции. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021