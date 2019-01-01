Попов покинул лагерь сборной Украины

Футболист из-за травмы не поможет национальной команде.

Денис Попов, УАФ

Защитник сборной Украины Денис Попов покинул расположение сборной Украины. Об этом сообщает УАФ.

Дело в том, что из-за травмы икроножной мышцы. Таким образом он не сможет помочь команде на Евро-2020 и вернулся в Киев, где пройдет реабилитацию в Динамо.

Команда провела тренировку, на которой участвовало 25 футболистов.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Швеции. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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