Манчини: Австрия — классная команда, играющая в агрессивный футбол

Главный тренер итальянцев дал комментарий перед матчем против Австрии.

Роберто Манчини, getty images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.

Главный тренер итальянцев Роберто Манчини очень уважительно относится к сопернику, но верит в своих подопечных.

"Все хорошо. Играть на Уэмбли приятно. У нас есть игроки, которые никогда здесь не были. Они будут рады провести матч на таком стадионе. Когда ты играешь в футбол, хочешь оказаться на такой арене. К такому храму футбола надо относиться с уважением. Уверен, парни завтра сыграют хорошо.

Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен.

Австрия — классная команда, играющая в агрессивный футбол. Нам надо будет провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом прелесть этих чемпионатов. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.

Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. Уэмбли — фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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