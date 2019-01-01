Бонуччи: Австрия сильнее Швейцарии, Уэльса и Турции

Итальянский защитник дал комментарий перед грядущим поединком.

Леонардо Бонуччи, getty images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Австрии.

Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи считает, что сборная Австрии сильнее тех команд, с которыми итальянцы уже сыграли на турнире.

"Мы с огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям. Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол.

Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше.

Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух", — приводит слова защитника официальный УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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