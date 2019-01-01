Тренер сборной Дании: У нас большие ожидания от матча с Уэльсом

Спецалист поделился мнением о предстоящей игре.

Каспер Хюльманн, УЕФА

Главный тренер сборной Дании Каспер Хюльманн прокомментировал предстоящий матч против Уэльса в рамках 1/8 финала Евро-2020.

"Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал в 2016. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня.

Мы очень ждем этого события! После трех чрезвычайно эмоциональных матчей на "Паркене" у нас большие ожидания от этой игры", — сказал специалист.