Тренер сборной Дании: У нас большие ожидания от матча с Уэльсом
Спецалист поделился мнением о предстоящей игре.
Каспер Хюльманн, УЕФА
Главный тренер сборной Дании Каспер Хюльманн прокомментировал предстоящий матч против Уэльса в рамках 1/8 финала Евро-2020.
"Я с большим уважением отношусь к сопернику, к его достижением, включая выход в полуфинал в 2016. Это страна, на все сто поддерживающая свою национальную команду, игроки которой работают за себя и за того парня.
Мы очень ждем этого события! После трех чрезвычайно эмоциональных матчей на "Паркене" у нас большие ожидания от этой игры", — сказал специалист.
Отметим, что матч Уэльс — Дания состоится 26 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021