Хойбьерг: Бэйл — один из лучших, с кем я играл

Полузащитник сборной Дании дал комментарий перед матчем с Уэльсом.

Пьер-Эмиль Хойбьерг, getty images

Сборная Дании в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Уэльса.

"Это легендарное место, и для нас очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера.

Бэйл? Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за Реал. Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле.

Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда", — приводит слова Хойберга официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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