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ФРА
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28 Июн
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29 Июн
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АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР

Матч против Швеции станет для Шевченко юбилейным во главе сборной Украины

Легенде украинского футбола осталось совсем немного до "круглой" даты.

Андрей Шевченко, getty images
Андрей Шевченко, getty images

Сборная Украины сыграет против Швеции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы.

Для главного тренера сборной Украины данный матч станет 50 во главе национальной команды. В данный момент у него 49 встреч.

Андрей Шевченко 24 раза приводил украинскую команду к победе, а также было 13 ничейных результатов и 12 поражений.

Напомним, что он пришел на пост главного тренера сборной Украины в 2016 году, сменив Михаила Фоменко после провала на чемпионате Европы 2016 года.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Швеции. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2