Матч против Швеции станет для Шевченко юбилейным во главе сборной Украины

Легенде украинского футбола осталось совсем немного до "круглой" даты.

Андрей Шевченко, getty images

Сборная Украины сыграет против Швеции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы.

Для главного тренера сборной Украины данный матч станет 50 во главе национальной команды. В данный момент у него 49 встреч.

Андрей Шевченко 24 раза приводил украинскую команду к победе, а также было 13 ничейных результатов и 12 поражений.

Напомним, что он пришел на пост главного тренера сборной Украины в 2016 году, сменив Михаила Фоменко после провала на чемпионате Европы 2016 года.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против Швеции. Поединок состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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