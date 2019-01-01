Шмейхель — о вратаре Уэльса: Если видели его в игре, то знаете, что в его арсенале есть все необходимые качества
Кипер — об игре против Уэльса.
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель прокомментировал матч против Уэльса в рамках 1/8 финала Евро-2020.
"Против нас сыграет первоклассный вратарь (прим. Дэнни Уорд из Лестера). Если видели его в игре, то знаете, что в его арсенале есть все необходимые качества.
Это цельный и очень спокойный голкипер. Регулярно вижу его в игре и за клуб, и за сборную — он все делает фантастически здорово.
Это легендарное место, и для нас очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера", — сказал Шмейхель.
Отметим, что матч Уэльс — Дания состоится 26 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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