Саутгейту предложат продлить контракт до 2024-го года по окончании Евро-2020

Английские футбольные чиновники всецело верят в наставника своей сборной.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Накануне поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Германии, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил внушительный кредит доверия со стороны Футбольной ассоциации своей страны.

Как сообщает журналист британского издания Times Генри Винтер, генеральный директор ФА Марк Буллингэм заверил в лояльности к нынешнему наставнику "трех львов": "Мы хотим, чтобы Гарет продолжил с нами контракт.

Он знает, что мы уверены в качестве его работы, и действительно верим в то, что он решит продлить свой действующий контракт. Ожидаю, что мы будем говорить с ним об этом после Евро-2020".

Напомним, что на групповом этапе текущего чемпионата Европы-2020 национальная сборная Англии сумела минимально обыграть Чехию и Хорватию (дважды по 1:0), а также сыграла в ничью против Шотландии (0:0), благодаря чему выиграла группу D и вышла в 1/8 финала на вторую команду квартета F.

Матч Англия — Германия на поле стадиона Уэмбли состоится 29 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.