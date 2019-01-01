Него и Спинаццола — самые быстрые игроки группового этапа Евро-2020
Футболист развил ошеломляющую скорость.
Групповой этап Евро-2020 завершен и УЕФА, по традиции, собрал список из самых скоростных футболистов, принимавших участие на данной стадии турнира.
Неожиданно, на первом месте в данном рейтинге оказались два футболиста — хавбек сборной Венгрии Лоик Него и вингер сборной Италии Леонардо Спинаццола.
Вашему вниманию топ-10 самых скоростных игроков Евро-2020:
1. Лоик Него (Венгрия) — 33,8 км/ч
2. Леонардо Спинаццола (Италия) — 33,8 км/ч
3. Кингсли Коман (Франция) — 33,7 км/ч
4. Коди Гакпо (Нидерланды) — 33,6 км/ч
5. Дэниел Джеймс (Уэльс) — 33,5 км/ч
6. Андреас Кристенсен (Дания) — 33,3 км/ч
7. Йошко Гвардиол (Хорватия) — 33,3 км/ч
8. Теему Пукки (Финляндия) — 33,3 км/ч
9. Маркос Льоренте (Испания) — 33,3 км/ч
10. Томаш Калаш (Чехия) — 33,1 км/ч
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