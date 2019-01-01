23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
2
Франция
ФРА
2
26 Июн
19:00
Уэльс
УЭЛ
Дания
ДАН
26 Июн
22:00
Италия
ИТА
Австрия
АВС
27 Июн
19:00
Нидерланды
НИД
Чехия
ЧЕХ
27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Португалия
ПОР
28 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Испания
ИСП
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР

Него и Спинаццола — самые быстрые игроки группового этапа Евро-2020

Футболист развил ошеломляющую скорость.

Лоик Него, Getty Images
Лоик Него, Getty Images

Групповой этап Евро-2020 завершен и УЕФА, по традиции, собрал список из самых скоростных футболистов, принимавших участие на данной стадии турнира.

Неожиданно, на первом месте в данном рейтинге оказались два футболиста — хавбек сборной Венгрии Лоик Него и вингер сборной Италии Леонардо Спинаццола.

Вашему вниманию топ-10 самых скоростных игроков Евро-2020:

1. Лоик Него (Венгрия) — 33,8 км/ч

2. Леонардо Спинаццола (Италия) — 33,8 км/ч

3. Кингсли Коман (Франция) — 33,7 км/ч

4. Коди Гакпо (Нидерланды) — 33,6 км/ч

5. Дэниел Джеймс (Уэльс) — 33,5 км/ч

6. Андреас Кристенсен (Дания) — 33,3 км/ч

7. Йошко Гвардиол (Хорватия) — 33,3 км/ч

8. Теему Пукки (Финляндия) — 33,3 км/ч

9. Маркос Льоренте (Испания) — 33,3 км/ч

10. Томаш Калаш (Чехия) — 33,1 км/ч 


Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2