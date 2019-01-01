Кейн: К матчу против Германии буду иметь свою лучшую форму за все предыдущие игры на Евро-2020

Форвард сборной Англии рассказал о своих ощущениях от текущего чемпионата Европы-2020.

Харри Кейн, Getty Images

Сборная Англии показала достаточно прагматичный футбол на групповом этапе чемпионата Европы-2020, сумев за счет всего двух забитых голов (по 1:0 против Хорватии и Чехии, а также ничья против Шотландии, 0:0) занять первую строчку в квартете D.

При этом, лучший бомбардир чемпионата мира-2018, нападающий Харри Кейн, все еще не смог распечатать ворота соперников в рамках своих выступлений на Евро.

Представитель лондонского Тоттенхэма в интервью британскому изданию The Telegraph рассказал о своих впечатлениях относительно игры его команды на текущем международном форуме и его персональных кондициях.

"Люди слишком быстро и часто меняют свое мнение о твоей игре. Вроде бы, не так давно я выиграл Золотую бутсу АПЛ, и меня называли лучшим в мире, были в восторге от моей игры, а сейчас…

Я всегда говорил, что не стоит залезать на вершину или падать на дно. Стоит отыскать нейтральную точку, в которой ты сам поверишь в свои силы и будешь и дальше прогрессировать.

Я никогда не терял веры в себя. 10-15 игр без гола? Ничего, дайте мне еще один шанс, и я им воспользуюсь. Я в отличных кондициях, и к матчу вторника буду иметь свою лучшую форму за все предыдущие выступления на этом турнире.

На чемпионате мира-2018 я почувствовал, что поймал удачу за хвост, забил много голов на групповом этапе, но в четвертьфинале и полуфинале — самых важных играх — промолчал. Я хочу избежать этого на Евро-2020. Считаю, что я на пике, но вторник покажет правильность моих мыслей.

Уже не первый раз в моей карьере люди сомневаются в моем дальнейшем прогрессе, поэтому я к этому успел привыкнуть. Как нападающий, ты всегда переживаешь этапы расцвета и падения — то забиваешь из любого положения, то вратари соперников делают какие-то фантастические вещи для отражения твоих ударов, как это было на текущем Евро.

В первых двух играх я мог сыграть лучше, я прекрасно знаю это, но впереди плей-офф — подходящая стадия для того, чтобы раскрыть себя по-настоящему. Я увидел прогресс во время третьего матча группы, поэтому дополнительная неделя тренировок должна помочь мне сыграть еще сильнее.

Весь этот шум вокруг моего возможного трансфера из Тоттенхэма меня сейчас не интересует. У меня есть агент — мой брат Чарли — к нему все вопросы. Я говорил с ним всего один раз пару недель назад. Сказал ему, что сначала добьюсь успеха в сборной, а уже потому будем что-то решать на клубном уровне. Люди ищут повода вставить лишнюю шпильку в тебя, если ты не показываешь той игры, которую, по их мнению, должен. Вот такая же история и этими слухами о моем переходе", — подытожил футболист.

Напомним, что на стадии 1/8 финала англичане сыграют против Германии. Матч состоится на Уэмбли 29 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.