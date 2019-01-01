Ярмоленко: Спасибо сборной Швеции, мы будем играть с ними в свой футбол

Футболист рассказал о предстоящей игре в Шотландии.

Андрей Ярмоленко, УАФ

Вингер сборной Украины и капитан Андрей Ярмоленко прокомментировал предстоящую игру против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

“Нет смысла сравнивать Евро-2012 и Евро-2020. Та Швеция, и эта – разные команды. Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы сможем их обыграть. Продемонстрируем хорошую игру.

Все ребята себя хорошо чувствуют. Последняя игра, конечно, сказалась. Мы физически не очень хорошо были готовы в матче с Австрией. Готовимся, готовимся… Должно быть все в порядке. У нас на два дня больше на подготовку, нежели у шведов. Постараемся это преимущество использовать”.

“Секрет дуэта "ЯЯ"? Он прост. Рома – хороший форвард, всегда ищет моменты, открывается. С ним легко находится на поле. Вот и весь секрет

Все мои мысли только со сборной. Я понимаю, насколько важен результат. Я думаю только об игре в национальной сборной. Когда поеду в клуб, буду заниматься своими вопросами. Сейчас цель – добраться подальше на турнире.

Каждый из нас должен настраивать себя сам. Я – из тех людей, который предпочитают доказывать делом и меньше говорить. Мотивирует у нас перед игрой главный тренер".

"Швеция – хорошая команда, которая заслуженно вышла с первого места в группе. Мы настраиваемся на хорошую игру и победит сильнейший. Все карты я открывать не могу. Мы отвечаем за самоотдачу, а про структуру игры расскажет тренерский штаб.

Мы вышили из группы! Давайте внесем больше позитива. Да, нам повезло, но мы вышли дальше. Давайте двигаться только вперед с позитивными мыслями. В Шотландии меньше 20 градусов? Отличная погода для интенсивного футбола. Нам будет лучше играть в таких условиях.

Нам хотелось остаться на турнире. Уезжать просто так не хотелось. Все ребята смотрели, переживали. Спасибо сборной Швеции. Будем стараться играть в наш футбол”, — сказал Ярмоленко.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится в Шотландии 29 июня. Начало противостояния — в 22:00 по киевскому времени.



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