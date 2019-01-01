Судаков: Сборная Швеции — команда топ уровня, но играть можно со всеми

Футболист прокомментировал предстоящую игру.

Георгий Судаков, УАФ

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков поделился мнением о предстоящей игре против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

“В первую очередь, скорость и темп игры отличается в сборной от Шахтера. За последние 10 лет эта сборная – одна из лучших. Пока я не сыграл на Евро, но то, что я тут – это большой шаг в будущее.

Самые памятные моменты? Товарищеские матчи против Северной Ирландии и Кипра. Многие были против того, что я поехал. Но для меня – это большой шанс. Побывать в этой структуре – фантастика"

"Сборная Швеции – команда топ уровня. Они очень сильные в борьбе, видели нарезки их игры. У них запредельная самоотдача. Нужно играть в наш футбол. Нам будет тяжело. Но играть можно со всеми, и выигрывать.

Главная задача – отдать все свои силы и пройти как можно дальше. Я тренируюсь, будет видно”, — сказал Судаков.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится в Шотландии 29 июня. Начало противостояния — в 22:00 по киевскому времени.



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