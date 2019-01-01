Бонуччи: Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы играли в группе

Футболист поделился ожиданиями от игры с австрийцами.

леонардо Бонуччи, Getty Images

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящую игру в 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.

"Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают.

Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух.

Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше", — сказал Бонуччи.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.