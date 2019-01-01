Два игрока сборной Португалии восстановились от травм
Футболисты могут сыграть против Бельгии.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Португалии померится силами против сборной Бельгии.
Сециальный корреспондент УЕФА Карлош Машаду сообщил, что два футболиста восстановились сборной Португалии после травм.
Речь идет о фланговом защитнике Нельсоне Семеду и хавбеке Данилу Перейре.
"Данилу и Семеду в полном порядке. Они занимаются по облегченной программе вместе со всеми, кто начал в основе игру с Францией", — заявил Карлош Машаду в интервью УЕФА.
Отметим, матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало противостояния — в 22:00 по киевскому времени.
Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021