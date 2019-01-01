Два игрока сборной Португалии восстановились от травм

Футболисты могут сыграть против Бельгии.

Нельсон Семеду, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Португалии померится силами против сборной Бельгии.

Сециальный корреспондент УЕФА Карлош Машаду сообщил, что два футболиста восстановились сборной Португалии после травм.

Речь идет о фланговом защитнике Нельсоне Семеду и хавбеке Данилу Перейре.

"Данилу и Семеду в полном порядке. Они занимаются по облегченной программе вместе со всеми, кто начал в основе игру с Францией", — заявил Карлош Машаду в интервью УЕФА.

Отметим, матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало противостояния — в 22:00 по киевскому времени.



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