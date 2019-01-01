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Германии отказали в тренировке на Уэмбли перед игрой против Англии

Агрономы хотят защитить газон.

Леон Горецка, Getty Images
Леон Горецка, Getty Images

Сборная Германии в Херцогенаурахе проводит заключительный этап подготовки к поединку 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против национальной команды Англии, после чего отправится на Британские острова для проведения ответственной дуэли.

Однако, в Лондоне "Бундестим" будет ждать далеко не самый радушный прием. Как стало известно по ходу пресс-конференции пресс-секретаря команды Йоахима Лева Йенса Гриттнера, Германии было отказано в возможности провести тренировочное занятие на поле главного стадиона Англии — легендарного Уэмбли.

Дело в том, что агрономы арены настоятельно не рекомендовали нагружать газон, на котором в субботу, 26 июня, будут проводить свою игру Италия и Австрия, а до этого сама сборная Англии сыграла там 3 игры группового этапа на отрезке в 10 календарных дней.

"Нам бы очень хотелось там тренироваться. Это неприятная новость, потому что это особый этап турнира и особый стадион", — сказал пресс-секретарь "Бундестим".

Напомним, что матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2