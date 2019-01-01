Германии отказали в тренировке на Уэмбли перед игрой против Англии

Агрономы хотят защитить газон.

Леон Горецка, Getty Images

Сборная Германии в Херцогенаурахе проводит заключительный этап подготовки к поединку 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против национальной команды Англии, после чего отправится на Британские острова для проведения ответственной дуэли.

Однако, в Лондоне "Бундестим" будет ждать далеко не самый радушный прием. Как стало известно по ходу пресс-конференции пресс-секретаря команды Йоахима Лева Йенса Гриттнера, Германии было отказано в возможности провести тренировочное занятие на поле главного стадиона Англии — легендарного Уэмбли.

Дело в том, что агрономы арены настоятельно не рекомендовали нагружать газон, на котором в субботу, 26 июня, будут проводить свою игру Италия и Австрия, а до этого сама сборная Англии сыграла там 3 игры группового этапа на отрезке в 10 календарных дней.

"Нам бы очень хотелось там тренироваться. Это неприятная новость, потому что это особый этап турнира и особый стадион", — сказал пресс-секретарь "Бундестим".

Напомним, что матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.