Дольберг сыграет против Уэльса с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Уэльс и Дания.

Каспер Дольберг, Getty Images

Раунд плей-офф чемпионата Европы-2020 начнется с противостояния между Уэльсом и Данией на поле Йохан Кройф Арены в Амстердаме.

Со стороны Роберта Пэйджа наблюдаем ряд изменений в стартовом составе, на фоне игры против Италии (0:1). Дэвис и Робертс составят пару на флангах обороны, в то время как Кифер Мур разместится на острие атаки, а Мефам составит пару Родону в центре защиты.

Со стороны Каспера Хьюлманда также не обошлось без ротации: Стрюгер-Ларсен и Дольберг заменили Даниэля Васса и Юссуфа Поульсена соответственно.

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Мефам, Б. Дэвис — Моррелл, Аллен — Джеймс, Рэмси, Бэйл — Мур.

Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит.



Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Дамсгор, Дольберг, Брайтвейт.