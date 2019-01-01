23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
2
Франция
ФРА
2
26 Июн
19:00
Уэльс
УЭЛ
Дания
ДАН
26 Июн
22:00
Италия
ИТА
Австрия
АВС
27 Июн
19:00
Нидерланды
НИД
Чехия
ЧЕХ
27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Португалия
ПОР
28 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Испания
ИСП
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР

Дольберг сыграет против Уэльса с первых минут

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Уэльс и Дания.

Каспер Дольберг, Getty Images
Каспер Дольберг, Getty Images

Раунд плей-офф чемпионата Европы-2020 начнется с противостояния между Уэльсом и Данией на поле Йохан Кройф Арены в Амстердаме.

Со стороны Роберта Пэйджа наблюдаем ряд изменений в стартовом составе, на фоне игры против Италии (0:1). Дэвис и Робертс составят пару на флангах обороны, в то время как Кифер Мур разместится на острие атаки, а Мефам составит пару Родону в центре защиты.

Со стороны Каспера Хьюлманда также не обошлось без ротации: Стрюгер-Ларсен и Дольберг заменили Даниэля Васса и Юссуфа Поульсена соответственно.

Уэльс: Уорд — К. Робертс, Родон, Мефам, Б. Дэвис — Моррелл, Аллен — Джеймс, Рэмси, Бэйл — Мур.

Запасные: Хеннесси, А. Дэвис,  Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Дамсгор, Дольберг, Брайтвейт.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Винн, Корнелиус, М. Йенсен, Кристиансен, Бойлесен.

Матч Уэльс — Дания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2