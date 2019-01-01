Тренер Чехии: Нам вновь нужно блеснуть индивидуальным действиями

Ярослав Шилгавы дал комментарий перед матчем с Нидерландами.

Ярослав Шилгавы, getty images

Сборная Чехии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Нидерландов.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы в комментарии перед матчем рассказал о том, что нужно его команде для победы.

"Мы знали, что соперник попадется сложный, Нидерланды, разумеется, относятся к таковым , тут нет никаких вопросов. С нетерпением ждем матча, и очень рады, что на трибунах наконец будет много наших болельщиков.

У Нидерландов очень классная команда. Мы детально ее изучили, знаем насколько ее футболисты технически одарены и голодны до голов. Голландцы действуют в высоком темпе и всегда в одной и той же манере: пытаются как можно быстрее доставить мяч нападающим. А при потере начинают тут же прессинговать.

Если мы хотим пройти дальше, то должны выложиться на 100-150%. И при этом нужно вновь блеснуть индивидуальными действиями, как это было во встрече с Шотландией, когда исключительно сыграли Томаш Вацлик и Патрик Шик. Если эти факторы сложатся — у нас появится шанс", — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Нидерланды — Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.