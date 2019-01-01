Сантуш: В матче с Бельгией нужно выиграть, а не показать красивый футбол

Наставник сборной Португалии высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы против Бельгии.

Фернанду Сантуш, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Думаю, они сыграют в три полузащитника, причем де Брюйне будет располагаться выше всех. Венгрия играла более глубоко, ища свой шанс в контратаке. Когда у них три игрока в полузащите, Лукаку достается роль "столба", а Мертенс и Карраско работают на флангах. Все трое — очень мобильные игроки. Нам нужно хорошо защищаться, играть на таком же уровне, как против Франции и Венгрии. Когда мяч у нас, мы хорошо создаем моменты. Португалия может забивать и создавать возможности".

"Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убежден, что мы будем лучше".

"Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то лишь потому, что мы хотим сыграть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников — это обычно делают небольшие команды. Команда отдыхала четыре дня, сегодня у нас будет заключительная тренировка. Мы не знаем, что будет дальше. Так что завтра решим, кто будет играть", — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.