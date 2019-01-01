26 Июн
19:00
Уэльс
УЭЛ
0
Дания
ДАН
4
26 Июн
22:00
Италия
ИТА
Австрия
АВС
27 Июн
19:00
Нидерланды
НИД
Чехия
ЧЕХ
27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Португалия
ПОР
28 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Испания
ИСП
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР

Сантуш: В матче с Бельгией нужно выиграть, а не показать красивый футбол

Наставник сборной Португалии высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы против Бельгии.

Фернанду Сантуш, Getty Images
Фернанду Сантуш, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией. Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Думаю, они сыграют в три полузащитника, причем де Брюйне будет располагаться выше всех. Венгрия играла более глубоко, ища свой шанс в контратаке. Когда у них три игрока в полузащите, Лукаку достается роль "столба", а Мертенс и Карраско работают на флангах. Все трое — очень мобильные игроки. Нам нужно хорошо защищаться, играть на таком же уровне, как против Франции и Венгрии. Когда мяч у нас, мы хорошо создаем моменты. Португалия может забивать и создавать возможности".

"Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убежден, что мы будем лучше".

"Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то лишь потому, что мы хотим сыграть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников — это обычно делают небольшие команды. Команда отдыхала четыре дня, сегодня у нас будет заключительная тренировка. Мы не знаем, что будет дальше. Так что завтра решим, кто будет играть", — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2