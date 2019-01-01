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Моутиньо: Если Бельгии предоставить пространство, наша задача усложнится

Хавбек сборной Португалии высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы против Бельгии.

Жоау Моутиньо, Getty Images
Жоау Моутиньо, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией. Полузащитник португальской команды Жоау Моутиньо поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. [Кевин] де Брюйне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее".

"С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков. Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше".

"Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели", — приводит слова Моутиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2