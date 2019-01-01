Моутиньо: Если Бельгии предоставить пространство, наша задача усложнится

Хавбек сборной Португалии высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы против Бельгии.

Жоау Моутиньо, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией. Полузащитник португальской команды Жоау Моутиньо поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Бельгия — очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. [Кевин] де Брюйне — не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится еще опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее".

"С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков. Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше".

"Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать все, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели", — приводит слова Моутиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.