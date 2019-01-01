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Дания обыграла Уэльс и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Уэльс — Дания 0:4
Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брайтвейт, 90+3.

Уэльс: Уорд — К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис — Моррелл (Уилсон, 60), Аллен — Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл — Мур (Т. Робертс, 78).

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор — Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле — Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брайтвейт.

Предупреждения: Родон, Мур, Брукс

На 90-й минуте был удален Гарри Уилсон (Уэльс) (грубое нарушение).

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2