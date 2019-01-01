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Ачерби сыграет с первых минут против Австрии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Италия и Австрия.

Франческо Ачерби, Getty Images
Франческо Ачерби, Getty Images

Вторым матчем в первый день стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 станет противостояние между Италией и Австрий на поле легендарного Уэмбли в Лондоне.

После победы над Уэльсом (1:0), Роберто Манчини вернулся к основной обойме "Скуадры Адзурры", которую он использовал в первых матчах данного форума. С одним лишь отличием — Франческо Ачерби заменил травмированного Джорджо Кьеллини.

Со стороны Франко Фода, на фоне успеха в игре против Украины (1:0), наблюдаем ровно тот же подбор исполнителей для стартового состава.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески  Распадори, Бастони, Толой.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер, Гриллич — Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Каладжич.

Матч Италия — Австрия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2