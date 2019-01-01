Ачерби сыграет с первых минут против Австрии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Италия и Австрия.
Вторым матчем в первый день стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 станет противостояние между Италией и Австрий на поле легендарного Уэмбли в Лондоне.
После победы над Уэльсом (1:0), Роберто Манчини вернулся к основной обойме "Скуадры Адзурры", которую он использовал в первых матчах данного форума. С одним лишь отличием — Франческо Ачерби заменил травмированного Джорджо Кьеллини.
Со стороны Франко Фода, на фоне успеха в игре против Украины (1:0), наблюдаем ровно тот же подбор исполнителей для стартового состава.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески Распадори, Бастони, Толой.
Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер, Гриллич — Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.
Матч Италия — Австрия начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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